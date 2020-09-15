Глава МЗС Ізраїлю попросив Зеленського пустити тисячу хасидів в Україну

Глава МЗС Ізраїлю Ар'є Дері у вівторок, 15 вересня, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників, які застрягли на українсько-білоруському кордоні. Про це сказано в листі, який передав посол Ізраїлю Джоел Ліон, повідомляє Кореспондент .

"Шановний пане, на особистій, сердечній ноті, практично в останні моменти, звертаємося до вас з проханням дозволити з надзвичайних гуманітарних міркувань в'їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош ха-Шана з урахуванням обмежень і повним виконанням всіх санітарних норм періоду COVID-19, які ваша країна вважає потрібними", — сказано в листі.

Лист Зеленському. Фото: Корреспондент

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань.



Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Міністерство закордонних справ просить Білорусь не пропускати на виїзд в Україну паломників-хасидів згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців у період карантину.

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