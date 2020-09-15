Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україні з боку Білорусі

Попри те, що , у понеділок, 15 вересня, в пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, почали прибувати значні групи хасидів в'їзд для іноземців на територію України закрито на місяць , у понеділок, 15 вересня, в пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, почали прибувати значні групи хасидів .

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби в соціальній мережі Facebook.

На місце масового скупчення іноземних громадян прибув керівник ДПСУ Сергій Дейнеко, який зустрівся з їх представниками і пояснив постанову КМУ щодо обмеження в'їзду іноземців.

Хасиди на кордоні. Фото: Facebook / Держприкордонслужба

Хасиди намагалися прорватися в Україну. Фото: Facebook / Держприкордонслужба

"Глава відомства чітко відзначив недопущення порушення кордону іноземцями, адже вони будуть нести за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону", - йдеться в повідомленні.

Водночас Держприкордонслужба була змушена обмежити пропуск транспортних засобів і громадян в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на увазі, що перебування значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань .



Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

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