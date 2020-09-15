підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 08:30 12
Силові структури 2020-09-15T10:30:04+03:00
Українські Новини
Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україні з боку Білорусі

Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україні з боку Білорусі

Валерия Драгомирова
Рош Ха-Шана, Держприкордонслужба, Хасиди, хасиди в Умані
Хасиди. Фото: Держприкордонслужба
Хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Попри те, що в'їзд для іноземців на територію України закрито на місяць, у понеділок, 15 вересня, в пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, почали прибувати значні групи хасидів.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби в соціальній мережі Facebook. 

На місце масового скупчення іноземних громадян прибув керівник ДПСУ Сергій Дейнеко, який зустрівся з їх представниками і пояснив постанову КМУ щодо обмеження в'їзду іноземців.

Хасиди на кордоні. Фото: Facebook / ДержприкордонслужбаХасиди на кордоні. Фото: Facebook / Держприкордонслужба

Хасиди намагалися прорватися в Україну. Фото: Facebook / ДержприкордонслужбаХасиди намагалися прорватися в Україну. Фото: Facebook / Держприкордонслужба

"Глава відомства чітко відзначив недопущення порушення кордону іноземцями, адже вони будуть нести за це відповідальність, а прикордонники не допустять спроб порушення кордону",  - йдеться в повідомленні.

Водночас Держприкордонслужба була змушена обмежити пропуск транспортних засобів і громадян в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на увазі, що перебування значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян.


Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань

Раніше  мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Більше новин про: Рош Ха-Шана Держприкордонслужба Хасиди хасиди в Умані

Хасиди все-таки приїдуть в Умань: скільки паломник...
Марія Колеснікова, яка зникла напередодні, в Украї...
В Умані захворіли на коронавірус вже 8 хасидів, як...
Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати...
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6%
Карантин в Україні триває 188 днів. Які обмеження діють
Новини
Валюта подорожчала. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок 10:27
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
Книгарня "Є" буде продавати більше російськомовних книг через "привабливі умови" 10:08
Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі 09:37
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok