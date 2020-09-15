Україна попросила Білорусь не пропускати хасидів через кордон

Згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців в період карантину Міністерство закордонних справ просить Білорусь не пропускати на виїзд в Україну паломників-хасидів .

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передають Українські Новини.

"За останню добу на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, незважаючи на обмеження в'їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош ха-Шана. З метою запобігання незаконного проникнення в Україну груп іноземців, МЗС України звернувся до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків ", - сказано в ньому.

МЗС також просить подорожуючих поважати правила прикордонного контролю і не допускати створення ускладнених ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон.

Як повідомляли Українськi Новини, Держприкордонслужба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

Раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області .

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