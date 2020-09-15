На кордоні з Білоруссю перебувають майже 700 хасидів. Очікується прибуття ще декількох тисяч паломників

Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко ситуацію на кордоні з Білоруссю, куди масово прибувають паломники-хасиди .

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський обговорив з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеко ситуацію на державному кордоні з Республікою Білорусь, яка склалася через прибуття значної кількості паломників-хасидів. Обстановка на українсько-білоруському кордоні повністю контролюється. У Держприкордонслужби досить сил і засобів для надійної охорони державного кордону", - сказано в ньому.

За даними прикордонників, паломники почали прибувати з боку Білорусі з 15:30 14 вересня.

"Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". За словами Сергія Дейнеко, іноземцям дано роз'яснення про заборону в'їзду в Україну згідно з постановою Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні знаходяться 690 громадян.

"Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі чоловік, Житомирській - до 700, Волинській - до 1,5 тисячі чоловік. Очікуємо прибуття в місто Мінськ трьох чартерів - близько 600 іноземців", - повідомив Дейнеко.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби та Сумського прикордонного загону, також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Держприкордонслужба організувала взаємодія з прикордонним комітетом Білорусі, підтримує контакт з посольством Ізраїлю в Україні і з рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою і кошерної їжею прибулих хасидів.

Ситуація на кордоні з Білоруссю контролюється.

Як повідомляли Українськi Новини, Держприкордонслужба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

Також Зеленський стверджує, що хасиди зможуть відвідати Умань після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Крім того, наразі прикордонники стверджують, що не затримали жодного хасида на кордоні з Білоруссю.

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