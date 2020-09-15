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15 вересня 2020, вівторок, 10:29 6
Силові структури 2020-09-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Прикордонники не затримали жодного хасида на кордоні з Білоруссю

Прикордонники не затримали жодного хасида на кордоні з Білоруссю

Кира Молчанова
Паломники, ДПСУ, Білорусь, Кордон, Прикордонники, Державна прикордонна служба України, Хасиди, Кордон з Білоруссю, хасиди в Україні
Хасиди. Фото: ДПСУ
Хасиди. Фото: ДПСУ

В Державній прикордонній службі не фіксувалися випадки затримання паломників-хасидів на кордоні з Білоруссю.

Про це Українським Новинам повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ніхто не затриманий (з паломників)", - сказав він.

За його словами, ситуація на кордоні контрольована.

Демченко зазначив, що для припинення можливого прориву хасидів через кордон задіяний резерв прикордонників.

Прикордонники на цій ділянці працюють в посиленому варіанті.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня в пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, почали прибувати значні групи хасидів. Держприкордонслужба була змушена обмежити пропуск транспортних засобів і громадян в пункті пропуску.

Раніше в Умані коронавірус виявили у 8 хасидів-паломників, які прибули в місто для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

Крім того, 28 серпня група хасидів намагалася потрапити в Умань, а місцеві жителі вийшли на вулицю, щоб їм перешкодити. Поліція намагалася не допустити силових зіткнень, але на одну зі сторін при цьому не ставала.

Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош Ха-Шана в Умані.

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