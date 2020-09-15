підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 15:05 11
Суспільство 2020-09-15T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість хасидів, які захворіли на коронавірус, зростає. Уже заразилися 8 паломників

Кількість хасидів, які захворіли на коронавірус, зростає. Уже заразилися 8 паломників

Кира Молчанова
Рош Ха-Шана, Коронавірус, хасиди в Умані
Хасиди на кордоні. Фото: пресслужба ДПСУ
Хасиди на кордоні. Фото: пресслужба ДПСУ

В той час як ще кілька тисяч паломників намір приїхати в Черкаську область через Білорусь, в Умані у 8 хасидів виявлено коронавірус.

Про це мер Умані Олександр Цебрій повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо 10 осіб, у яких позитивний ПЛР-тест, але після повторного тестування 2 виявилися негативними. Ми їх вважаємо здоровими. На сьогодні є 8 інфікованих Covid-19", - сказав він.

Цебрій зазначив, що за домовленістю з брацлавськими хасидами був виділений готель спеціально для хворих на коронавірус хасидів.

Вони отримують лікування амбулаторно.

Крім того, Цебрій зазначив, що на сьогодні на території Умані перебуває понад 2 тис. паломників.

Як повідомляли Українськi Новини, Держприкордонслужба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

Раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести  обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області.

Сьогодні вранці стало відомо, що  прикордонники не затримали жодного хасида, які намагалися проїхати в Україну.

Більше новин про: Рош Ха-Шана Коронавірус хасиди в Умані

Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
Обмеження руху. Фото: Pixabay
Завтра на вулиці Якуба Коласа в Києві частково обмежать рух 16:17 Інфографіка
У Кернеса коронавірус і двостороннє запалення легенів 15:52
Фокін спростував заяви про те, що "Страна" нібито спотворила його слова в інтерв'ю 15:46
Сьогодні "Динамо" починає свій шлях в єврокубках. Де дивитися матч 15:31
більше новин
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok