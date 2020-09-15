Кількість хасидів, які захворіли на коронавірус, зростає. Уже заразилися 8 паломників

В той час як ще кілька тисяч паломників намір приїхати в Черкаську область через Білорусь , в Умані у 8 хасидів виявлено коронавірус .

Про це мер Умані Олександр Цебрій повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо 10 осіб, у яких позитивний ПЛР-тест, але після повторного тестування 2 виявилися негативними. Ми їх вважаємо здоровими. На сьогодні є 8 інфікованих Covid-19", - сказав він.

Цебрій зазначив, що за домовленістю з брацлавськими хасидами був виділений готель спеціально для хворих на коронавірус хасидів.

Вони отримують лікування амбулаторно.

Крім того, Цебрій зазначив, що на сьогодні на території Умані перебуває понад 2 тис. паломників.

Як повідомляли Українськi Новини, Держприкордонслужба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

Раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області.

Сьогодні вранці стало відомо, що прикордонники не затримали жодного хасида, які намагалися проїхати в Україну.

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