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07 вересня 2020, понеділок, 15:50 10
Верховна Рада і партії 2020-09-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Разумков розповів, чи готова Україна до легалізації проституції

Разумков розповів, чи готова Україна до легалізації проституції

Александр Савич
Проституція, Легалізація проституції, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації проституції в той час, як генеральний прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що питання легалізації марихуани та проституції потрібно вирішувати на референдумі.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Вважаю, що це не для українських реалій", - сказав Разумков.

Він сумнівається, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг.

Як повідомляли Українські новини, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова хоче легалізувати секс-індустрію .

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин виступає за легалізацію марихуани в лікувальних цілях .

Також згідно з соцопитуванням дві третини українців проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях .

Крім того, в серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу .

Також експерти заявляли, що демонізація грального бізнесу є абсурдною .

Крім того, Разумков назвав Авакова ефективним міністром, який добре справляється зі своєю роботою, і якому на сьогодні немає альтернативи .

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