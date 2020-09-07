Разумков розповів, чи готова Україна до легалізації проституції

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації проституції в той час, як г енеральний прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що питання легалізації марихуани та проституції потрібно вирішувати на референдумі .

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Вважаю, що це не для українських реалій", - сказав Разумков.

Він сумнівається, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг.

Як повідомляли Українські новини, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова хоче легалізувати секс-індустрію .

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин виступає за легалізацію марихуани в лікувальних цілях .

Також згідно з соцопитуванням дві третини українців проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях .

Крім того, в серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу .

Також експерти заявляли, що демонізація грального бізнесу є абсурдною .

Крім того, Разумков назвав Авакова ефективним міністром, який добре справляється зі своєю роботою, і якому на сьогодні немає альтернативи .

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