Венедіктова розповіла, що думає про легалізацію проституції та марихуани

Генеральний прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що питання легалізації марихуани та проституції потрібно вирішувати на референдумі водночас вона не підтримує ідею легалізації вогнепальної зброї.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Всі питання, які стосуються таких чутливих речей в суспільстві, потрібно питати у суспільства. Тому, такі питання мають вирішуватися на референдумі", - сказала генпрокурор.

Венедіктова впевнена, що громадськість має сама визначитися щодо зазначених питань.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Також Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші" а голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції.

Тим часом, "Слузі народу" виступили за легалізацію проституції.