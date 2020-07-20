Скандальна депутат Третьякова хоче легалізувати секс-індустрію і "все, що можливо"

Депутат Верховної Ради від фракції "Слага народу" Галина Третьякова, яка раніше заявила, що їй не вистачає 35 тисяч гривень зарплати, вважає, що в Україні потрібно легалізувати секс-індустрію. Про це заявила нардеп від "Слуги народу".

Про це Третьякова сказала в інтерв'ю "Громадському".

"Я взагалі є прихильником легалізації всього, що можливо... Секс-індустрія у нас була, це одна з найдавніших професій, і той, хто її організовує, т. зв. сутенери, теж у чорній частині спектру економіки. Вони отримують прибуток. Там є приниження, є елементи торгівлі людьми. Ці елементи треба прибрати", – сказала Третьякова.

Нардеп переконана, що, коли секс-індустрія працює в законному полі, держава може її контролювати.

Третьякова ствердно відповіла на питання про те, чи потребують працівники секс-індустрії соціального захисту.

"Звичайно. Людина, що працює в цій сфері, потім буде вимагати від держави пенсійного забезпечення. Якщо з нею щось станеться, наприклад, нещасний випадок, що призведе до інвалідності, і це потребує догляду, соціальні служби будуть підключатися. Соцзахист покриває будь-якого громадянина України", – пояснила Третьякова.

Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Крім того, Третьякова вважає останні події навколо неї "організованим буллінгом".