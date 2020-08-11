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11 серпня 2020, вівторок, 12:41 8
Президент 2020-08-11T13:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський схвалив легалізацію грального бізнесу: які обмеження встановлено для гравців

Зеленський схвалив легалізацію грального бізнесу: які обмеження встановлено для гравців

Ольга Фандорина
Президент України, Володимир Зеленський, гральний бізнес, легалізація грального бізнесу
Рулетка. Фото: ІГБ
Рулетка. Фото: ІГБ

Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №2285-д на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з документом, дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор: організація і проведення азартних ігор у гральних закладах казино, в мережі інтернет; організація і проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет; організація і проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів; організація і проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна за наявності в суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Відповідне обладнання має бути сертифіковане і підключене до державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор.

Організаторами азартних ігор можуть бути виключно юридичні особи-резиденти України.

При цьому заборонено бути організаторами азартних ігор: банкам та іншим фінансовим установам; підприємствам, установам і організаціям, включеним до реєстру неприбуткових організацій та установ; юридичним особам, яким за рішенням суду, що набуло чинності, заборонено займатися організацією і проведенням азартних ігор.

Організатори не мають допускати до участі в іграх тих, кому обмежено доступ до них, а також тих, хто має виражену залежність (лудоманія).

Гравцями не можуть бути: недієздатні та обмежено-дієздатні особи; особи, які не досягли 21 року; особи, які, згідно із законодавством, мають відповідні обмеження; особи, які перебувають у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння; особи, визнані адміністрацією закладу небажаними; особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і (або) участь в азартних іграх.

Раніше депутат від фракції "Голос", перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк повідомив, що під час розгляду поправок до цього законопроєкту депутати врахували і підтримали дві поправки, які суперечать одна одній  - №№ 722 і 723.

Згідно з поправкою № 722 (запропонована профільним комітетом), конкурс із добору кандидатів до члени уповноваженого органу проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби в спеціальному порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів, а членів призначає Кабмін, а поправкою № 723 (депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського) передбачено, що конкурс на членів уповноваженого органу проводить конкурсна комісія, сформована фінансовим комітетом, членом якого він є.

Як повідомляли Українські Новини, в  Раді пропонують  скасувати результати голосування  за легалізацію грального бізнесу.

Також згідно з прийнятим законом про гральний бізнес, можна відкривати зали з гральними автоматами, але тільки в готелях з 3-5 зірками.

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