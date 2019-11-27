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27 листопада 2019, середа, 16:00 19
Політика 2019-11-27T17:15:03+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" Жупанин за легалізацію марихуани в лікувальних цілях

Депутат "Слуги народу" Жупанин за легалізацію марихуани в лікувальних цілях

Рада 9 скликання, Слуга народа, Андрій Жупанин, Легалізація марихуани в Україні
Андрій Жупанин
Андрій Жупанин

Депутат Верховної Ради Андрій Жупанин ("Слуга народу") виступає за легалізацію марихуани в лікувальних цілях.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я не бачу прямого зв'язку між легалізацією грального бізнесу та легалізацією проституції або марихуани. Наскільки мені відомо, у деяких країнах створюються спеціальні гральні зони, де можна не тільки гральні заклади, але і проституція, вживання марихуани. Є приклади країни, де все це дозволено окремо і не перетинається одне з іншим (Нідерланди). Мені здається, що в Україні вже необхідно легалізувати вживання марихуани для лікувальних цілей. Мені дивно, чому ми цього ще не зробили", - сказав він.

Депутат вважає українське суспільство занадто консервативним, щоб легалізувати проституцію.

"З приводу загальної легалізації – не знаю, питання складне, особливо в нашому консервативному суспільстві", - висловив думку парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.


Раніше петиція про легалізацію марихуани набрала рекордну кількість підписів на сайті Ради.

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