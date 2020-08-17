Дві третини українців проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях, - соцопитування

75% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають проти легалізації онлайн-казино і залів ігрових автоматів в готелях не нижче категорії "три зірки".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Учасників дослідження попросили висловити своє ставлення до регулювання різних видів азартних ігор в Україні.

Так, 64% виступили проти, 30% підтримують легалізацію казино в приміщеннях 5-зіркових готелів, заміських комплексів і в спеціальних ігрових зонах, визначених Кабінетом Міністрів, 6% - не змогли відповісти.

Проти інтернет-казино виступили 75% опитаних, за - 13%, утрималися - 12%.

Не підтримують легалізацію залів ігрових автоматів в готелях не нижче категорії "три зірки" 75% респондентів, 18% - підтримують, 7% - відмовилися відповісти.

Проти сайтів букмекерів в Інтернеті виступили 63% опитаних, за - 19%, ще 19% не відповіла.

Не підтримують легалізацію покеру в Інтернеті 66% респондентів, при цьому 20% підтримують і 14% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 7-11 липня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 тис. Повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українськi Новини, 56% опитаних КМІС в кінці 2019 року виступали проти легалізації грального бізнесу.

Як українці ставляться до легалізації азартних ігор. Рейтинг: КМІС

Як повідомляли Українські Новини, Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) попередила президента Володимира Зеленського про корупційні ризики закону про легалізацію грального бізнесу.

Також депутати Верховної Ради запропонували скасувати законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости