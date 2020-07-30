Демонізація грального бізнесу є абсурдною, - експерти

Експерти вважають, що демонізація грального бізнесу є абсурдною.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період" у прес-центрі Українських Новин.

"Сьогодні склалася така ситуація, що ми маємо в инфополі негативний контекст на цю тему. Тільки з'являється якась новина, ми відразу бачимо багато негативу. Це абсолютно неправильно, так як за закон про легалізацію грального бізнесу - це закон про інвестиції", - повідомив Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії Eterna Law.

За його словами, в пресі демонізується лудоманія, допуск до ігор дітей, зубожіння населення через програш грошей, корупція і несплата податків.

Юрист спростував всі вищевказані побоювання, так як закон всі ці питання чітко регулює і спрямований саме на захист населення, у тому числі лудоманів і дітей, від участі в азартних іграх.

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук державного управління зазначив, що в суспільстві вважається, що гральний бізнес – це кримінальний бізнес саме через заборони.

"Такі асоціації йдуть у більшості населення. Це не має нічого спільного з реальністю взагалі. На заході гральний бізнес - це частина індустрії розваг. В європейських країнах оператори грального ринку є також спонсорами різних змагань. Вони витрачають багато коштів на підтримку медицини, спорту, культури і т. д", - зазначив експерт.

У свою чергу Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук, додав, що сам факт прийняття цього закону є певним стимулом для бізнесу, який намагається започаткувати собі місце.

Політолог додав, що нещодавня приватизація готелю "Дніпро" за таку значну суму в понад 1 млрд гривень не була б можливою без прийняття закону про легалізацію грального бізнесу.

"Також є інші готелі, в яких ідуть певні роботи з організації гральних залів. Є інформація, що турецькі інвестори придивляються до півдня України для облаштування гральної зони. Це далека перспектива, але ці сигнали вже є", - зазначив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес.

Згідно з текстом законопроекту, в Україні дозволяється організовувати та проводити такі види діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; у мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна при наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Зали ігрових автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками.