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  • Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром
07 вересня 2020, понеділок, 14:44 14
Політика 2020-09-07T18:00:04+03:00
Українські Новини
Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром

Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром

Ольга Фандорина
Арсен Аваков, мвс, Дмитро Разумков
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ефективним міністром і не чув альтернативних прізвищ людей, які могли б зайняти його посаду.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я вважаю, що Арсен Борисович ефективно виконує функції на посаді міністра внутрішніх справ... Я вважаю Авакова ефективним міністром. На сьогоднішній день я не чув альтернативних прізвищ людей, які могли б зайняти цю посаду", - сказав він.

Разумков повідомив, що секретом "довголіття" Авакова (займає цю посаду вже більше 6 років) є те, що він добре справляється зі своєю роботою.

У той же час спікер заявив, що незамінних людей не буває і що термін на будь-якій посаді лімітований.

Також він зазначив, що спілкується з Аваковим особисто і взагалі спілкується з усіма міністрами уряду.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Аваков є потужним міністром.

Як повідомляли Українськi Новини 5 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Аваков є потужним міністром.

Тим часом, Аваков очолив рейтинг недовіри. Українці дали оцінку силовикам.

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