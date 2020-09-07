Спікер ВРУ Дмитро Разумков про розпуск Ради: Наразі конституційних підстав для цього немає, але якщо вони з’яв

Дмитро Разумков вже рік як на посаді голови Верховної Ради. Ще зовсім нещодавно він виконував роль головного політтехнолога та спікера кампанії Володимира Зеленського. Відразу після парламентських виборів пропрезидентська сила зібрала монобільшість і саме Дмитро Разумков став ледь не безальтернативним кандидатом на посаду спікера. 29 серпня минулого року його було призначено на третю за вагомістю посаду в державі. За час, що пройшов з тих пір, Разумков поступово перетворився з хлопця - відмінника у впливового політика. Спікер дуже обережний в оцінках та висловлюваннях, зважує кожне слово і дію. Попри те, що у команди Зеленського є своя більшість у парламенті, Разумков не став опиратися лише на неї. Він прислухається до побажань опозиції та прискіпливо дотримується регламенту. Саме це, мабуть, і дратує багатьох народних обранців від "Слуги народу". І, за свідченнями деяких ЗМІ, президент Зеленський не є виключенням.

Подейкують, що на одній з неформальних зустрічей президент поскаржився соратникам, що він бере весь вогонь критики на себе, в той час як, спікер парламенту залишається в стороні. Дійсно, рейтинг президента з кожним новим соціологічним опитуванням падає, а невдоволення зростає. Разумков теж не може похвалитися високим рейтингом, але разом з тим його роботою невдоволені все ж менше українців, аніж президента чи прем'єр-міністра.

За рік головування у ВРУ Разумкову довелося пережити декілька гучних скандалів в рядах "Слуг народу", згадати хоча б нещодавній про "Корабельну сосну" за участі Олександра Корнієнка і Давида Арахамії. Безумовно, це не красить не тільки учасників скандалу, а й і всю Верховну Раду, головою якої є Разумков.

Загалом, спікер ефективно оцінює рік роботи на посаді, спростовує інформацію про відсутність монобільшісті у парламенті та пояснює, чому "Слуги народу" часто об'єднуються з іншими фракціями, групами чи позафракційними депутатами під час голосування важливих законів.

В інтерв’ю Українським Новинам Дмитро Разумков також каже, що виконає указ Президента про розпуск ВРУ, якщо такий буде, розповідає про відносини з Зеленським та пояснює, чому після рішення КС по Ситнику, парламент має сказати своє слово.

29 серпня минув рік Вашої роботи на посаді Голови Верховної Ради. Чи не шкодуєте, що зайняли такий пост?

- Ні, не шкодую, мені подобається моя робота майже завжди, хоч іноді бувають складні дні, як і в будь-якій сфері. Мені здається, що у мене виходить, я люблю працювати з людьми, із залою і з народними депутатами. Єдине чого стало менше - часу на сім'ю, але це один з мінусів. Але в цілому плюсів більше.

Якими результатами за рік пишаєтеся, а якими ні? Можете поділитися?

- У нас багато що вийшло, наприклад, змогли прийняти велику кількість правильних законів. Мені особисто дуже приємно, що ми велику кількість законів прийняли конституційною більшістю. За рік роботи близько 150 законопроектів було прийнято більш ніж 300 голосами "за".

Ми проголосували закони, які досить серйозно допомогли державі під час коронавірусу, ми допрацювали та ухвалили ті пропозиції, які надійшли від уряду під час змін до бюджету. Коли тільки починалася коронавірусна пандемія, перший проект був внесений до парламенту і направлений до комітету. І тільки після того, як до роботи над ним активно долучилися депутати Верховної Ради, ми змогли його проголосувати.

Є також інші законопроекти, які, не дивлячись на зміну режиму роботи Ради, готували в робочих групах і приймали без обговорення більш ніж 300 голосами "за". Це було демонстрацією ефективної роботи Верховної Ради України.

Що не вдалося?

- Багато чого ще не вдалося. Ще є час, минув лише рік. Я думаю, говорити про те, що не вдалося, можна буде тільки після того, як каденція закінчиться, а сьогодні - зарано. Будемо сподіватись, що вдасться все те, що було заплановано: щось зробимо зараз, щось допрацьовується, деякі речі вже зроблені.

У ЗМІ з'являється інформація щодо розколу фракції "Слуга народу". Депутати від "Слуги народу" не завжди одностайно голосують, а голоси за необхідний проект допомагають добирати позафракційні депутати, з інших фракцій, депутатських груп? Чи справді досі існує монобольшість?

- Існує, я думаю що Ви і далі будете це бачити, і це нормальний парламентський процес. Монобольшість є. А щодо того, що не завжди все голосують: по-перше, такої великої кількості депутатів в одній фракції ніколи не було. Так, інколи є різні думки і позиції, і я не бачу нічого поганого в тому, що не все голосується одноголосно. Це також нормальний процес з урахуванням великої кількості законів, які ми ухвалюємо.

Іноді в залі є повний консенсус: законопроекти приймаються і за рахунок голосів інших фракцій, депутатських груп. Я вважаю, що це добре, якщо ми отримуємо 300 голосів або більше, адже це демонструє якісну роботу всієї Ради, а не тільки монобольшості. Якщо за закони Президента голосує більшість Ради, а не тільки "Слуга народу", якщо ми бачимо такі результати за проекти, які були внесені коаліційним урядом і вони підтримуються опозицією - це теж добре. Я вважаю, що це хороша робота парламенту. Якщо ми будемо порівнювати з минулим скликанням, то за рік ми ухвалили 143 законопроекти понад 300 голосами "за", а за всю минулу каденцію таких було 26.

Ну, головне ж не кількість, а якість, їхня важливість...

- Знаєте, важливість законопроектів - це досить розмите поняття. Законопроект, який регулюватиме питання окремої невеликої групи наших громадян і їхні специфічні проблеми, для них буде найважливішим за всю нашу каденцію. Для держави, можливо, і ні, але для людини - так. Тому говорити про те, що важливіше, а що ні - складно. Є прості закони, комплексні, вони підтримуються залою, але кожен комітет вважатиме, що їхній законопроект найважливіший.

Якщо, до речі, ми говоримо про здобутки, то за рік роботи Ради було всього 3 випадки кнопкодавства. Потім був прийнятий закон, згідно з яким за це можна отримати реальне кримінальне покарання.

Мені, як керівнику, дуже приємно бачити, що Рада працює. Нарешті депутати почали приходити на засідання в середу і п'ятницю. Зараз регулярно в усі дні 290, 300, 320 депутатів і приймаються закони. Ми нічого не відкладаємо - ми просто їх розглядаємо.

Просто ми спостерігаємо, що "Слуга народу" об'єднується з іншими фракціями завжди, коли є якесь соціальне питання або ратифікація, але бувають такі питання, в яких не вистачає буквально 10-20 голосів "Слуг" і підключаються інші депутати через що багато вважають, що як такої монобольшості немає ...

- В якійсь фракції 10% - це 2 голоси, в "Слузі народу" - це 24. Якщо 10% не підтримує - це звичайна справа. Хтось поїхав у відрядження, працює на окрузі, захворів, просто вийшов із зали і спілкується із журналістами. Якщо ви віднімете ці 24 особи від 247 депутатів фракції "Слуги", то уже не буде вистачати для прийняття рішення, але це не означає що немає монобільшості або консенсусу в Раді. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то вистачало голосів і лише фракції "Слуга Народу".

Наскільки реальними є дострокові вибори Ради?

- Підстави для дострокового припинення повноважень Парламенту чітко виписані в Конституції. Станом на сьогодні жодна з них, на мій погляд, не може бути застосована до діючої Верховної Ради України. Коаліція є, ми працюємо більш ніж регулярно, уряд працює. Жодних підстав для дострокового припинення повноваження я поки що я не бачу. Сподіваюся, що вони не з'являться.

Із законодавчої точки зору підстав немає. А по настроям? Як ви бачите ефективність роботи протягом року? Знизилась вона чи ні?

- Вона різна. Бувають дні, коли ми приймаємо все дуже швидко, якісно, оперативно, а бувають важкі дні. Це залежить і від законопроектів, які виносяться в зал. По-різному буває, життя мінливе, сьогодні вам легше, завтра може бути настрій інший. Але ви розумієте, настрій не повинен впливати на Конституцію і закони. Вони для того і написані, щоб працювати незалежно від того, який у вас настрій.

Ви, напевно, пам'ятаєте, коли Президенти розпускали Раду. Якщо президент Зеленський видасть указ про розпуск парламенту, Ви його виконаєте?

- Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій. Станом на сьогодні, таких підстав немає. Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу Вам відповісти. Або не з’являться і нова каденція буде через 4 роки. Подивимось.

ВРУ нещодавно проголосувала за новий конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба України. Кабінету Міністрів доручили провести цей конкурс, який займе декілька місяців і на який буде витрачено чимало коштів платників податків. Але Великий Державний Герб існує вже давно. Раніше, конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України було проведено як мінімум двічі - в 1997 і 2008 роках. Кабінет Міністрів у 2009 році затвердив новий ескіз, але законопроект так і не був внесений до ВРУ. Поясніть, навіщо проводити новий конкурс на ескіз ВДГУ, коли переможний ескіз і так використовують органи державної влади, частини Збройних Сил України, громадські організації? Цей Великий Герб висить в залі прийомів Президента. Президент на його тлі фотографується. Яка мета нового конкурсу, враховуючи, що все вже давно існує і ВРУ тільки треба затвердити ескіз Великого Державного Герба?

- Тому що станом на сьогодні не було проведено необхідних процедур, закон не був проголосований. Ви правильно зазначили, що це не перший конкурс. Будемо сподіватися, і я вважаю це правильним, що до 30-річчя Дня Незалежності ми це питання врегулюємо. Яким буде Герб - покаже час. Перше з чого ми почали - ми створили робочу групу щодо розробки законопроекту, а паралельно буде йти процес за конкурсом для того, щоб не потрапити в ту ситуацію, про яку Ви говорите - конкурси провели, все було готове, а законопроекту так і немає.

Ви особисто вивчали це питання?

- Я знаю, що конкурс вже не раз проводили і були переможці, але Верховна Рада так і не затвердила законом жоден із варіантів. Тому зараз є потреба провести новий конкурс. Станом на сьогодні Кабміну, за часів якого проходили попередні конкурси, вже немає, а ті рішення не були доведені до кінця й проголосовані в залі. Їх навряд чи можна вважати повністю легальними, тому ми повинні проводити конкурс.

Тобто, конкурс просто формальність?

- Подивимося. яким він буде. Я не знаю точно, яким він буде, не можу сказати. Обираю не я, а люди з досвідом у цій сфері, так як кожен повинен займатися своєю справою.

Щодо співпраці Ради з Кабміном. Як Ви її оцінюєте? Чи є необхідність і сенс зараз проводити кадрові зміни в уряді, посилювати конкретні позиції? Можливо, в економічному блоці...

- По-різному буває. Буває, що не завжди є розуміння між комітетом і профільним міністерством, бувають ситуаційні моменти. Ви ж розумієте, що завжди є дискусії, іноді навіть занадто жорсткі. Якщо ми говоримо про Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то у мене особисто з ним і людські, і професійні відносини, на мій погляд, абсолютно нормальні. Щодо посилення Кабміну, поки що пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від депутатів або подань від самого Прем’єра не надходило.

Які позиції в Кабміні треба посилювати? Це соціальна, культурна, економічна сфера...

- Ви згадали економіку. Сьогодні, в умовах пандемії і глобальної економічної кризи, весь цей блок, а не тільки конкретне міністерство - один з ключових. Він буде наповнювати бюджет і дасть можливість існувати державі в наступному році і паралельно розвиватися. Це головне завдання не лише Кабінету Міністрів, а й усіх державних інституцій.

28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Чи стало для Вас несподіванкою це рішення?

- Мені не зовсім буде коректно коментувати позицію Конституційного суду, тому що будь-яке висловлювання Голови Верховної Ради України може сприйматися шанованим судом як тиск. А я на це не маю права, тому що єдиним органом в державі, який може тлумачити Конституцію України, є Конституційний суд України. Але я вам скажу, виходячи з мого минулого. Коли призначали Ситника, я був політичним експертом, аналітиком, політичним консультантом. Вже тоді експертна спільнота говорила про те, що у Президента є виключний перелік повноважень згідно з Конституцією. Це рішення тоді викликало велике застереження - а чи буде це відповідати Конституції, тому що таких повноважень згідно Конституції у Президента не було. Додаткових змін до Конституції по процедурі не було внесено, а закон буде завжди стояти нижче, ніж Конституція держави. Тому вже тоді було багато питань. Що саме зараз відбулося, мені складно коментувати.

Чи повинна Рада якось врегулювати певні правовідносини в цьому напрямку після рішення КС?

- Я думаю, що будуть потрібні зміни до Конституції або законодавства. Або необхідно буде розширювати повноваження Президента, або визначати в законі, хто буде призначати директора НАБУ. Станом на сьогодні ще не було ніяких пропозицій від депутатів у цьому плані. Може вони будуть найближчим часом, оскільки минув лише тиждень. У будь-якому випадку зміни треба буде приймати.

Як Ви оцінюєте заяви першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна щодо створення автономної республіки на підконтрольній території України на Донбасі? Чи є підтримка цього питання у "Слузі народу" і в Раді?

- Я неодноразово коментував звернення Леоніда Кравчука щодо постанови (про проведення місцевих виборів). Звернення дійсно надійшло, Верховна Рада його вивчає на рівні комітету. У них була зустріч, були запропоновані додаткові механізми обговорення, але якихось проектів постанов про внесення змін до постанови про вибори станом на сьогодні в парламенті немає. Я думаю, що наразі неможливо внести такі зміни. Чому? Тому що це буде суперечити тій нормі закону, яка говорить, що Верховна Рада не пізніше, як у 90-денний термін до дня проведення виборів, повинна оголосити їх. Ми це зробили абсолютно коректно, відповідно до законодавства. Внесення будь-яких змін в ту постанову, а тим більше прийняття нової постанови може поставити під сумнів проведення виборів 25 жовтня. Я вважаю, що народні депутати зробили абсолютно правильно.

Інша ситуація зі зверненням пана Фокіна. Письмового звернення від Фокіна до Верховної Ради поки що не надходило. В рамках своїх інтерв'ю Фокін говорив і звертався до парламенту, що якщо ми чогось не зробимо, то, на його думку, Верховна Рада продемонструє те, що вона не бажає миру в Україні. Я вважаю, що Верховна Рада завжди демонструвала, демонструє і буде демонструвати позицію і робити все необхідне, щоб домогтися миру та відновити територіальну цілісність. Якщо ми говоримо про інші висловлювання Фокіна, то я гадаю, що оцінку їм вже давали багато разів, в тому числі і голова Офісу Президента Андрій Борисович Єрмак, який відповідає за цей напрямок на міжнародній арені і делегований Президентом. Він чітко зазначив, що це автономна позиція пана Фокіна та її не поділяє Президент.

А особисто ваша думка?

- Верховна Рада робить все для того, щоб захистити національні інтереси держави і щоб Україна повернулася до тих кордонів, які визнані всім світом.

Якщо ж все-таки буде зареєстровано в парламенті постанову або внесення змін до постанови про вибори, чи підтримають це народні депутати?

- На даний момент таких ініціатив від народних депутатів немає. Чи будуть вони - давайте подивимося.

Як Ви оцінюєте події у Білорусії? Чи можлива там революція? Чи буде Верховна Рада приймати окремі рішення щодо визнання або ж невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь?

- Були різні пропозиції від різних народних депутатів. Станом на сьогодні у порядку денному Верховної Ради таких заяв немає. Хтось підтримує білоруську опозицію, хтось із народних депутатів підтримує позицію Лукашенка. Для мене як для Голови Верховної Ради дуже важливо, щоб Білорусь була мирною країною, незалежною державою і щоб на її території ми не побачили те, що спостерігаємо на Сході нашої держави, тому що це близький до нас народ, який дуже часто нам допомагав і продовжує допомагати сьогодні. Саме на базі Мінська проходять переговори Тристоронньої контактної групи і я дуже хочу, щоб все вирішилось мирним шляхом. Я маю на увазі - мирно вийти із цієї політичної, соціальної і в подальшому, економічної кризи, до якої призведуть події у Республіці Білорусь.

Ми всі нещодавно бачили Лукашенка з автоматом в руках. Ці кадри, напевно, облетіли весь світ. Як Ви вважаєте, чи може собі дозволити лідер держави виходити на вулицю зі зброєю в руках?

- Я бачив ці фотографії. Я не знаю, яка потреба була в тому, щоб ходити зі зброєю. Можливо, така потреба була. Ми ж бачимо тільки з фото, не розуміючи, що насправді відбувалося в конкретний відрізок часу. Якщо говорити про мене, то я завжди ходив без зброї.

Які у Вас відносини з Зеленським?

- Нормальні робочі відносини.

Чи часто Ви з ним спілкуєтеся?

- Бачилися вчора (2 вересня). Спілкувалися щодо невідкладних питань. Сьогодні говорили по телефону. По-різному буває. Коли немає пленарних засідань, то зустрічаємося рідше, якщо у нас пленарні дні, то частіше.

Наскільки правда те, що Ваші відносини з президентом Зеленським охололи, оскільки ви займаєте стриману позицію з тих чи інших законопроектів та питань?

- Я не знаю про які питання ви говорите, а стримана, виважена позиція повинна бути у будь-якого політика. Це нормально. Але яким чином це повинно впливати на відносини між людьми і представниками влади, я не знаю.

Як Ви вважаєте, чи слідкує за вашою діяльністю Офіс Президента?

- Мене кожен день, якщо він пленарний, можна побачити по телевізору. Навіщо за мною слідкувати?

Можливо, ви потенційний кандидат на наступних президентських виборах і конкурент Зеленського?

- Сьогодні у всіх роботи настільки вистачає, що ні про яку конкуренцію не йдеться.

Це зрозуміло. Але яким ви бачите своє політичне майбутнє? Ви амбітна людина ... можливо, могли б скласти конкуренцію на президентських виборах?

- Вибори будуть тільки через 4 роки. Сьогодні говорити про якусь конкуренцію як мінімум нелогічно. На сьогодні, Президент на своїй посаді, я на своїй, Прем'єр-міністр, відповідно, на своїй, і всі ми виконуємо ту роботу, яка передбачена і Конституцією, і тими викликами, які стоять перед країною. Сьогодні не до конкуренції, оскільки потрібно працювати на результат.

У чому на ваш погляд секрет "довголіття" Арсена Авакова на посаді міністра МВС? Він встановив рекорд в Україні із перебування на посаді міністра. Як йому це вдається?

- Я вважаю, що Арсен Борисович ефективно виконує функції на посаді міністра внутрішніх справ. Що стосується "довголіття", то, мабуть, він просто добре справляється зі своєю роботою, якщо і раніше, і зараз займає цю посаду. Я вважаю Авакова ефективним міністром.

Ви з ним спілкуєтеся?

- Звісно. Я спілкуюся з усіма міністрами.

Чи вважаєте Ви Авакова незамінним?

- Незамінних людей не буває. Це ми пам'ятаємо ще зі шкільних підручників. І вічних людей не буває, тому що наш термін на землі і на посадах лімітований. Але, станом на сьогодні, я не чув альтернативних прізвищ людей, які могли б зайняти цю посаду.

Як Ви оцінюєте високі зарплати в Наглядових радах державних компаній? Це виправдано в умовах карантину?

- Я прихильник того, щоб усі отримували нормальні заробітні плати. Але я реаліст і виходжу з того, що посадовці повинні отримувати нормальні зарплати, але разом з тим вони повинні бути співмірні з тим, що отримують громадяни, які їх взяли на роботу. Має бути так, як у Європі. Там державні службовці не отримують мільйони, але у них нормальна заробітна плата. І багато складових: соціальний пакет, повага в суспільстві. Це не вираховується грошима, але додає можливостей. Я зараз не про ті можливості, до яких звикли деякі наші чиновники. У нас чиновників не дуже люблять, хоча серед них є величезна кількість людей, які за невеликі гроші, а іноді за мізерні, працюють на нашу державу чесно.

В той же час у Європі існує жорсткий контроль за діяльністю державних службовців. І якщо він потрапить у якусь історію, то втратить все, що у нього є. Тому це комплексне питання. Держава повинна створювати умови і паралельно держава повинна контролювати.

Яку заробітну плату отримує Голова Верховної Ради України?

- До оподаткування 52 тис. гривень, а "чистими" 38-40 тис. гривень в залежності від місяця.

Вам вистачає?

- У цьому плані я - не показник. Йдучи на посаду я чітко розумів, скільки буду отримувати. Я розумів, яка у мене фінансова подушка. Моїй родині вистачає. Я не бідна людина, мені вистачає. Я розумів, що не буду тут заробляти, але це свідомий вибір.

Бліц. Ваше ставлення до легалізації короткоствольної зброї?

- Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове.

Як Ви ставитеся до легалізації легких наркотиків, наприклад, марихуани, в тому числі в медичних цілях?

- Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую.

Що стосується легалізації проституції?

- Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг.

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