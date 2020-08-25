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25 серпня 2020, вівторок, 13:20 92
Верховна Рада і партії 2020-08-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Тимошенко підключили до апарату ШВЛ. Вона у тяжкому стані, - ЗМІ

Тимошенко підключили до апарату ШВЛ. Вона у тяжкому стані, - ЗМІ

Александр Савич
Юлія Тимошенко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Апарат ШВЛ, Хворі на коронавірус, Коронавірус у Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko
Юлія Тимошенко. Фото: Alexander Prokopenko

Лідера партії "Батьківщина", Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що температура у Тимошенко не опускається нижче 39. Її стан оцінюється як стабільно тяжкий.

Де і коли Тимошенко захворіла на коронавірус —  невідомо.

Як повідомляли Українські новини, захворюваність на коронавірус падає третій день поспіль, а смертність почала зростати.

Також депутат Верховної Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус.

Крім того, раніше повідомлялося, що що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби. Пізніше їй поставили діагноз пневмонія середньої тяжкості, але в апараті ШВЛ вона не потребувала. У результаті Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу.

Також з 24 серпня набрали чинності зміни щодо карантинних зон. Де і які обмеження очікують українців.

Крім того, 7-річний син Зеленського хворів на COVID-19.

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