Захворюваність на коронавірус третій день поспіль знижується, а смертність почала зростати

24 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 1 658 до 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 7,8 %, нових летальних випадків — збільшилася на 13,6%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 25 серпня в Україні зареєстровано 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 318 летальних, 52 870 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 658 нових випадків захворювання, одужали 346 осіб, померло 25 осіб. Таким чином, 24 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 658 проти 346. Кількість нових випадків захворювання 24 серпня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 23 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 25 серпня становила 53 227 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 389), в Києві (12 153) та Чернівецькій області (9 371). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3 649 випадків; Волинська область — 5 187 випадків; Дніпропетровська область — 2 050 випадків; Донецька область — 1 238 випадків; Житомирська область — 2 923 випадки; Закарпатська область — 7063 випадки; Запорізька область — 1 407 випадків; Івано-Франківська область — 8 154 випадки; Кіровоградська область — 769 випадків; м. Київ — 12 153 випадки; Київська область — 5 115 випадків; Львівська область — 13 389 випадків; Луганська область — 244 випадки; Миколаївська область — 1 004 випадки; Одеська область — 6 166 випадків; Полтавська область — 677 випадків; Рівненська область — 8 644 випадки; Сумська область — 1 246 випадків; Тернопільська область — 4 923 випадки; Харківська область — 7 807 випадків; Херсонська область — 337 випадків; Хмельницька область — 2 047 випадків; Чернівецька область — 9 371 випадок; Черкаська область — 1 300 випадків; Чернігівська область — 1 552 випадки. Як повідомляли Українськi Новини, Тимошенко захворіла на коронавірус. Тим часом до кінця карантину сім днів.