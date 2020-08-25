Захворюваність на коронавірус третій день поспіль знижується, а смертність почала зростати

24 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 1 658 до 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318 , при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 7,8 %, нових летальних випадків — збільшилася на 13,6%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 25 серпня в Україні зареєстровано 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 318 летальних, 52 870 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 658 нових випадків захворювання, одужали 346 осіб, померло 25 осіб.

Таким чином, 24 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 658 проти 346.

Кількість нових випадків захворювання 24 серпня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 23 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 25 серпня становила 53 227 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 389), в Києві (12 153) та Чернівецькій області (9 371).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 649 випадків;

Волинська область — 5 187 випадків;

Дніпропетровська область — 2 050 випадків;

Донецька область — 1 238 випадків;

Житомирська область — 2 923 випадки;

Закарпатська область — 7063 випадки;

Запорізька область — 1 407 випадків;

Івано-Франківська область — 8 154 випадки;

Кіровоградська область — 769 випадків;

м. Київ — 12 153 випадки;

Київська область — 5 115 випадків;

Львівська область — 13 389 випадків;

Луганська область — 244 випадки;

Миколаївська область — 1 004 випадки;

Одеська область — 6 166 випадків;

Полтавська область — 677 випадків;

Рівненська область — 8 644 випадки;

Сумська область — 1 246 випадків;

Тернопільська область — 4 923 випадки;

Харківська область — 7 807 випадків;

Херсонська область — 337 випадків;

Хмельницька область — 2 047 випадків;

Чернівецька область — 9 371 випадок;

Черкаська область — 1 300 випадків;

Чернігівська область — 1 552 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, Тимошенко захворіла на коронавірус.

Тим часом до кінця карантину сім днів.

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