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25 серпня 2020, вівторок, 09:55 9
Суспільство 2020-08-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус третій день поспіль знижується, а смертність почала зростати

Захворюваність на коронавірус третій день поспіль знижується, а смертність почала зростати

Анна Рудык
Коронавірус, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

24 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 1 658 до 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 7,8 %, нових летальних випадків — збільшилася на 13,6%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 25 серпня в Україні зареєстровано 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 318 летальних, 52 870 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 658 нових випадків захворювання, одужали 346 осіб, померло 25 осіб.

Таким чином, 24 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 658 проти 346.

Кількість нових випадків захворювання 24 серпня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 23 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 25 серпня становила 53 227 осіб, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 389), в Києві (12 153) та Чернівецькій області (9 371).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 649 випадків;
  • Волинська область — 5 187 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 050 випадків;
  • Донецька область — 1 238 випадків;
  • Житомирська область — 2 923 випадки;
  • Закарпатська область — 7063 випадки;
  • Запорізька область — 1 407 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 154 випадки;
  • Кіровоградська область — 769 випадків;
  • м. Київ — 12 153 випадки;
  • Київська область — 5 115 випадків;
  • Львівська область — 13 389 випадків;
  • Луганська область — 244 випадки;
  • Миколаївська область — 1 004 випадки;
  • Одеська область — 6 166 випадків;
  • Полтавська область — 677 випадків;
  • Рівненська область — 8 644 випадки;
  • Сумська область — 1 246 випадків;
  • Тернопільська область — 4 923 випадки;
  • Харківська область — 7 807 випадків;
  • Херсонська область — 337 випадків;
  • Хмельницька область — 2 047 випадків;
  • Чернівецька область — 9 371 випадок;
  • Черкаська область — 1 300 випадків;
  • Чернігівська область — 1 552 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, Тимошенко захворіла на коронавірус.

Тим часом до кінця карантину сім днів.

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