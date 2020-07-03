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03 липня 2020, пʼятниця, 18:05 5
Президент 2020-07-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Олена Зеленська одужала від COVID-19

Олена Зеленська одужала від COVID-19

Елена Новикова
Олена Зеленська, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Коронавірус в Олени Зеленської
Олена Зеленська Фото: facebook/olenazelenska.official
Олена Зеленська Фото: facebook/olenazelenska.official

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції (COVID-19). Про це сказано у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції COVID-19", — сказано в ньому.

У п'ятницю Зеленську виписали з лікарні.

"Вона почувається добре і щаслива знову бути з сім'єю", — сказано в повідомленні.

Водночас Зеленська потребує продовження лікування від зумовленої COVID-19 двосторонньої пневмонії.

Вона лікуватиметься вдома.

12 червня Офіс Президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували з пневмонією середнього ступеня важкості.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня закінчився термін особливого режиму роботи Президента Володимира Зеленського, введеного у зв'язку з захворюванням його дружини на COVID-19.

Після того, як перша леді захворіла, Зеленський здав тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.

За Конституцією Президент не має права навіть тимчасово делегувати свої повноваження, а ситуації карантину і самоізоляції не передбачені.

Тому був прийнятий спеціальний протокол режиму роботи Президента.

Зеленський продовжив їздити в Офіс Президента, але обмежив коло фізичного спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Також щодня він проходив медогляд, тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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