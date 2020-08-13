підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 серпня 2020, четвер, 11:31 8
Верховна Рада і партії 2020-08-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус

Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус

Кира Молчанова
Роман Грищук, Коронавірус, Коронавірус у Верховній Раді, Коронавірус у депутатів
Роман Грищук. Фото: facebook.com/grishchukroma
Роман Грищук. Фото: facebook.com/grishchukroma

У депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Романа Грищука виявлено коронавірус, яким за минулу добу захворіло 1 592 людини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Коли ти став цифрою за статистикою захворювань COVID-19", - написав Грищук.

Також він повідомив, що захворів разом зі своєю дружиною Анною, а з їх сином Тимофієм все добре.

Грищук зазначив, що його стан задовільний, але не уточнив, чи він знаходиться вдома на самоізоляції або госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус виявили у депутатів Верховної Ради Олега Мейдича (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Юрія Арістова і Валерія Божика, (обидва - фракція "Слуга народу).

Крім того, в липні на коронавірусну інфекцію захворів депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Гетманцев також закликав усіх, хто контактував з ним з 20 липня, скласти тест на коронавірус.

Тим часом Київ перетнув відмітку в 10 тис. хворих на коронавірус в місті. За минулу добу, 12 серпня, кількість хворих збільшилася на 133 людини, а померли 2 особи.

Більше новин про: Роман Грищук Коронавірус Коронавірус у Верховній Раді Коронавірус у депутатів

У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. З...
Міністр Бородянський скасував результати конкурсу,...
У депутата "Слуги народу" знайшли коронавірус, — д...
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили корона...
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
Новини
ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія" 12:15
У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб 11:50
Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4% 11:48
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер 11:40
Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус 11:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу 14:48 Прес-реліз
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу 16:22
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн 17:27
більше новин
Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok