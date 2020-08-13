Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус

У депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Романа Грищука виявлено коронавірус, яким за минулу добу захворіло 1 592 людини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Коли ти став цифрою за статистикою захворювань COVID-19", - написав Грищук.

Також він повідомив, що захворів разом зі своєю дружиною Анною, а з їх сином Тимофієм все добре.

Грищук зазначив, що його стан задовільний, але не уточнив, чи він знаходиться вдома на самоізоляції або госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус виявили у депутатів Верховної Ради Олега Мейдича (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Юрія Арістова і Валерія Божика, (обидва - фракція "Слуга народу).

Крім того, в липні на коронавірусну інфекцію захворів депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Гетманцев також закликав усіх, хто контактував з ним з 20 липня, скласти тест на коронавірус.

Тим часом Київ перетнув відмітку в 10 тис. хворих на коронавірус в місті. За минулу добу, 12 серпня, кількість хворих збільшилася на 133 людини, а померли 2 особи.