Тимошенко захворіла на коронавірус і знаходиться в тяжкому стані

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус.

Про це повідомила в соцмережі facebook її прессекретарка Марина Сорока, передають Українські Новини.

"Так, на жаль, це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19", - написала вона.

Сорока додала, що стан Тимошенко оцінюється як тяжкий, температура тіла доходить до 39 градусів.

12 червня Офіс Президента повідомив, що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували з пневмонією середнього ступеня тяжкості.

3 липня Офіс повідомив, що вона одужала.

ПЛР-тести Зеленського і дітей, за даними Офісу Президента, були негативними.

Їм було рекомендовано дотримуватися самоізоляції, проте Конституція забороняє главі держави навіть тимчасово делегувати свої повноваження.

Тому було прийнято спеціальний протокол режиму роботи Президента: Зеленський продовжив їздити в Офіс Президента, але обмежив коло фізичного спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь в масових заходах на найближчі дні.

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