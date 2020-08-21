7-річний син Зеленського хворів на COVID-19

Семирічний син Президента Володимира Зеленського Кирило хворів на COVID-19.

Про це Президент повідомив журналістам під час поїздки в Миколаївську область, передають Українські Новини.

"Скажу щиро, що COVID-19 — це зараза, іншого слова немає. Захворіла моя дружина. І син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що син, на відміну від дружини, переніс хворобу відносно легко.

"Якщо діти переносять це, як діти — більш-менш нормально, тільки температура, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно, навіть молоді, здорові, які займаються спортом. Тому я всім бажаю здоров'я і дуже всіх прошу бути обережними. Тому що зараз люди перестали дотримуватися будь-які карантинні норми. ніхто нічого не боїться. Повірте нашій сім'ї: ніхто не боїться, поки у тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу. Вона виснажує повністю за три тижні", — сказав він.

12 червня Офіс Президента повідомив, що перша леді Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, але почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували з пневмонією середнього ступеня тяжкості.

3 липня Офіс повідомив, що вона одужала.

ПЛР-тести Зеленського і дітей, за даними Офісу Президента, були негативними.

Їм було рекомендовано дотримуватися самоізоляції, проте Конституція забороняє главі держави навіть тимчасово делегувати свої повноваження.

Тому було прийнято спеціальний протокол режиму роботи Президента: Зеленський продовжив їздити в Офіс Президента, але обмежив коло фізичного спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь в масових заходах на найближчі дні.

Також він щодня проходив медогляди, тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) і полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Термін особливого режиму роботи Зеленського завершився 26 червня та він відразу ж відправився в регіональну поїздку.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку пандемії Зеленський думав заразитися коронавірусом навмисно, але згодом передумав.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини