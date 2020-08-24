З сьогоднішнього дня вступають в силу зміни відносно карантинних зон. Де і які обмеження очікують українців

За результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з сьогоднішнього дня, 24 серпня, 14 регіонів віднесені до "червоної зони". Про це раніше в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини. Комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих". Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки, однак частина Київської області переводиться в "помаранчеву" зону. Так, у Волинській області до "жовтої зони" віднесені 7 адмінодиниць, в тому числі Луцьк, до "помаранчевої зони" - 4 одиниці. В Житомирській області 14 адмінодиниць, в тому числі Житомир, віднесені до "жовтої зони". У Закарпатській області в "жовтій зоні" виявилося 7 адмінодиниць, в "помаранчевій" - 6 одиниць, в тому числі Ужгород. В Івано-Франківській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 7 одиниць, в тому числі Івано-Франківськ, до "червоної зони" - 4 адмінодиниці: Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони. У Київській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 1 одиниця. У Львівській області 28 адмінодиницях, в тому числі Львів, віднесені до "помаранчевої зони", місто Самбір віднесений до "червоної зони". В Одеській області 14 адмінодиниць, в тому числі Одеса, віднесені до "жовтої зони", 5 одиниць - до "помаранчевої", Біляївка віднесена до "червоної зони". У Рівненській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 6 одиниць, а Дубно, Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони віднесені до "червоної". У Сумській області до "жовтої зони" віднесені 6 адмінодиниць, в тому числі Суми. У Тернопільській області до "жовтої зони" віднесені 9 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 5 одиниць, в тому числі Тернопіль. У Харківській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 3 одиниці, в тому числі Харків. У Хмельницькій області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, в тому числі Хмельницький. У Чернівецькій області до "помаранчевої зоні" віднесені 10 адмінодиниць, до "червоної" - Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони. "Жовті", "помаранчеві" і "червоні" карантинні зони в Україні з 24 серпня. Інфографіка: МОЗ Карантинні обмеження залежать від зони, в яку потрапив регіон. В "жовтій зоні" забороняється відвідування установ соціального захисту, робота хостелів, а також нічних клубів з 24:00 до 7:00, проведення масових заходів у закладах громадського харчування для більш 20 чоловік. В "помаранчевій зоні" додатково забороняється діяльність розважальних закладів, а також діяльність закладів громадського харчування з заповнюваністю більше 50% посадочних місць. Крім того, заборонені планові госпіталізації та операції, робота спортзалів з відвідувачами більше, ніж 1 на 10 кв м, прийом нових змін в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Також обмежуються масові заходи до 1 людини на 10 кв метрів, відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, забороняється перевезення пасажирів громадським транспортом із заповнюваністю більше 50% посадочних місць. У "червоній зоні" додається заборона на роботу громадського транспорту, відвідування освітніх установ, робота ТРЦ, ресторанів, кафе, кінотеатрів і спортзалів. Також перетин кордонів районів "червоної зони" можливий тільки на особистому транспорті, при цьому в автомобілі може бути не більше 5 чоловік, не рахуючи дітей до 14 років. Крім того, забороняється посадка в міжобласний транспорт. Висадка дозволена. Карантинні обмеження в різних зонах. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам не проводити традиційну лінійку першого вересня. Також з початку карантину 431,8 тис. осіб отримали статус безробітного.