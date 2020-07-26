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26 липня 2020, неділя, 09:38 11
Суспільство 2020-07-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Град, шквали та грози. Киян попереджають про погіршення погоди

Град, шквали та грози. Киян попереджають про погіршення погоди

Кира Молчанова
Погода, Негода, Київ, погіршення погоди
Хмари. Фото: Pixabay
Хмари. Фото: Pixabay

Зливи, що прийшли до Києва напередодні, не залишать столицю і в неділю. 26 липня очікується погіршення погоди зі шквалами і грозою.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пориви вітру місцями сягатимуть 20 метрів за секунду.

"За даними Гідрометцентру, до кінця доби 25 червня в Київській області грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. В першій половині дня 25 липня В Києві гроза. 25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 26 липня, синоптики обіцяли в Києві мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температуру вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Напередодні в курортному Яремчі випав град.

А днем пізніше в Карпатах на горі Говерла через погані погодні умови застрягла група з 13 туристів. Серед відпочиваючих – шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

Крім того, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Синоптики попередили про катаклізми в найближчі 30 років. Спека і потопи стануть ще екстремальнішими.

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