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30 июня 2020, вторник, 05:50 1100 Инфографика
Жизнь 2020-06-30T05:50:01+03:00
Українські Новини
Африканская жара с тропическими ливнями и засуха: синоптики дали прогноз на весь июль

Африканская жара с тропическими ливнями и засуха: синоптики дали прогноз на весь июль

Надежда Комендантова
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Зной Фото: pixabay
Зной Фото: pixabay

Жара в Украине спала ненадолго. По прогнозам синоптиков, июль также обещает быть знойным. Но грозы и шквальные ливни тоже никуда не денутся.

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, в следующем месяце, как и в июне, среднесуточные температуры ожидаются выше, чем самые высокие показатели августа, пишет "Сегодня".

"Это результат изменения климата – вспомните март и апрель без дождей, и уже который год подряд наблюдается слишком жаркий июнь. Было несколько дней, когда среднесуточная температура составляла +28 градусов, что является уникальным явлением", – говорит Татьяна Адаменко.

Впрочем, без дождей тоже не обойдется. Как отметил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, наступающий июль и правда по традиции окажется самым теплым месяцем в году, но со сменяющими друг друга периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

"Будут грозы, ливневые дожди со шквалами и градом, весь набор природных явлений, характерных для июля. Среднемесячная температура в июле ожидается 20-25 градусов тепла, в горных районах – 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 год, – рассказал нам Анатолий Прокопенко. – Осадки возможны от 36 мм на юге до 95 мм в западных регионах, что в пределах 90-100% за базовый период наблюдений. В Карпатском регионе – 104-165 мм осадков, это даже больше, чем в июне".

Прогноз погоды в Украине на июль-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня. Прогноз погоды в Украине на июль-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об опасной погоде

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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