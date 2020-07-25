Облачно, местами пройдут дожди с грозами. Прогноз погоды на 26 июля

В то время, как Гидрометцентр предупреждет об ухудшении погоды по Украине в субботу, 25 июля, в воскресенье, 26 июля, в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе Украины переменная облачность, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов, в Хмельницкой области до +30 градусов. В Закарпатье ночью кратковременный дождь, днем также кратковременный умеренный дождь, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +14...+19 градусов. На курортах Карпатского региона ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. В Моршине, Трускавце и Сваляве температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, в Сумской области без осадков, в остальных областях ночью местами кратковременный дождь. Днем лишь в Житомирской области кратковременные небольшие дожди, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +28...+31 градусов, в Киевской области до +33 градусов, в Житомирской области +23...+28 градусов. В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градусов. На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +28...+33 градусов. На Юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +16...+21 градусов, днем +30...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градусов, днем +29...+31 градусов. 25 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.