Облачно, местами пройдут дожди с грозами. Прогноз погоды на 26 июля

В то время, как Гидрометцентр предупреждет об ухудшении погоды по Украине в субботу, 25 июля, в воскресенье, 26 июля, в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем ​​без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины переменная облачность, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем ​+​23...+28 градусов, в Хмельницкой области до +30 градусов.

В Закарпатье ночью кратковременный дождь, днем ​​также кратковременный умеренный дождь, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +​​14...+19 градусов.

На курортах Карпатского региона ночью небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди.

В Моршине, Трускавце и Сваляве температура ночью +14...+16 градусов, днем +​​23...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, в Сумской области без осадков, в остальных областях ночью местами кратковременный дождь.

Днем лишь в Житомирской области кратковременные небольшие дожди, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +​​28...+31 градусов, в Киевской области до +33 градусов, в Житомирской области +23...+28 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +​​28...+33 градусов.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+17 градусов, днем +​​28...+33 градусов.

На Юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +16...+21 градусов, днем +​​30...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +​​27...+32 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градусов, днем +​​29...+31 градусов.

25 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.