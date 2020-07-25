В субботу Киев заливает дождями c самого утра

В то время, как Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о повышении уровня воды в реках и чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, в Киеве с раннего утра идет затяжной дождь.

Как сообщает Главное управление ГосЧС в Киеве, дождь будет на протяжении первой половины субботы.

"По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы в Киеве, с содержанием в первой половине дня 25 июля гроза", — говорится в сообщении ГосЧС.

Непогода в Киеве 25 июля. Фото: Валерия Назаренко

Дождь и гроза в Киеве. Фото: Валерия Назаренко

Гроза в Киеве. Фото: Валерия Назаренко

В Киеве 25 июля идет гроза. Фото: Валерия Назаренко

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Также синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет. Жара и потопы станут еще экстремальнее.