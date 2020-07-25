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25 июля 2020, суббота, 16:53 18
Общество 2020-07-25T16:53:48+03:00
Українські Новини
В разгар лета курортное Яремче побелело из-за выпавшего града

В разгар лета курортное Яремче побелело из-за выпавшего града

Надежда Комендантова
Западная Украина, Погода, Непогода, Град, Яремче

В Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны. А в субботу, 25 июля, в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий. 

В сети опубликовали видео и фото с места событий.

Град в Яремче. Фото typical.if.uaДнем же град засыпал дорогу из Яремче в Делятин. Фото typical.if.ua

Град в Яремче. Фото typical.if.uaГрад в Яремче. Фото typical.if.ua

В то же врмя, синоптики предупреждают, что град возможен и в субботу, 25 июля. Также на Прикарпатье ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду, которое будет сопровождаться грозой и дождем.

Как сообщали Українські Новини, в субботу Киев заливает дождями c самого утра.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.  

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