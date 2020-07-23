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23 июля 2020, четверг, 05:50 18
Жизнь 2020-07-23T07:15:03+03:00
Українські Новини
Жара и потопы станут еще экстремальнее: синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет

Жара и потопы станут еще экстремальнее: синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Засуха, Потоп, Прогноз погоды, долгосрочный прогноз погоды, Аномальная жара, Изменения климата, погода в мире, усиление жары
Аномальная жара ожидается в мире ближайшие 30 лет. Фото: pixabay
Аномальная жара ожидается в мире ближайшие 30 лет. Фото: pixabay

В то время, как синоптики дали прогноз на пять лет, согласно которому ожидается усиление аномальной жары и экстремальных осадков, новое исследование ученых из университета Клемсона, США, подтвердило предположения о том, что изменение климата усугубит влажные и сухие сезоны по всему миру.

Об этом пишет Гисметео со ссылкой на прогноз AccuWeather.

В число районов, которые будут больше всего страдать от последствий засухи и ливней, входят места, где уже сейчас наблюдаются эти явления. Это большая часть Индии, а также Бангладеш, Мьянма, внутренняя часть Бразилии и две полосы, проходящие с востока на запад через Африку и северную Австралию.

Исследователи разделили мир на девять основных регионов или климатических режимов. Они рассмотрели годовое количество осадков за 30 лет и то, как оно колеблется в зависимости от сезона для каждого региона.

Ученые подсчитали доступность воды в течение трех самых влажных месяцев и трех самых сухих периодов в каждом регионе.

Наилучший сценарий относительно стабильной доступности воды во влажный и сухой сезоны сложится, если глобальная температура поднимется на 2 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Самая тревожная ситуация возникнет, если к концу столетия температура поднимется на 5 °С. Чем выше температура, тем больше вариаций в доступности воды.

Прогнозируемые изменения могут осложнить управление водохранилищами и орошение сельскохозяйственных культур на всей планете.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем, синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары

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