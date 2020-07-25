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25 июля 2020, суббота, 20:27 760
Общество 2020-07-25T21:00:05+03:00
Українські Новини
Из-за непогоды на Говерле застряли туристы с маленькими детьми

Из-за непогоды на Говерле застряли туристы с маленькими детьми

Ольга Фандорина
Погода, Карпаты, Туристы, Непогода в Карпатах
Туристы. Фото: ГСЧС
Туристы. Фото: ГСЧС

В Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Так, около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазещина.

"В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные туристы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.  

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