Из-за непогоды на Говерле застряли туристы с маленькими детьми

В Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Так, около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазещина.

"В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные туристы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", – говорится в сообщении.

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