Засушливое и жаркое. Синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Несмотря на холодную весну, лето в 2020 году будет жарким и засушливым. В июне температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Об этом Obozrevatel рассказал народный синоптик Леонид Горбань.



Погода в июне

Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше: порядка 31-34 градусов.

Дожди также прогнозируются. Осадки возможны до 7 июня, потом в период с 10 по 13, с 17 по 19 и с 29 по 30.



Погода в июле

Июль по максимальным показателям будет несколько уступать июню. С 5 по 11 июля температура воздуха достигнет 27-32 градусов.

Затем на протяжении 4 дней – с 12 по 15 – будет небольшое снижение температуры. Зато в период с 16 по 23 июля вернется летняя жара – 28-30 градусов. До конца месяца дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля. Дожди ожидаются 20-21, 25-26 и 29-30 июля.



Погода в августе

Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. Затем начнется резкое понижение температуры. К 24-25 августа – всего до 20-22 градусов.

Дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров – это практически ничего.

Осадки ожидаются в период с 2 по 6 августа, затем 18-19 и 24-25.

Прогноз погоды на осень-2020

"Относительно прогноза на осень, здесь надо подождать и посмотреть, что покажет солнце. Многое будет зависеть от того, как оно выйдет из периода минимума активности", - рассказал синоптик.



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