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12 июня 2020, пятница, 05:40 148
Жизнь 2020-06-12T07:30:04+03:00
Українські Новини
Экстремальные перепады от адской жары к холоду: синоптик дал прогноз на лето-2020

Экстремальные перепады от адской жары к холоду: синоптик дал прогноз на лето-2020

Надежда Комендантова
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Аномальная погода. Фото: pixabay
Аномальная погода. Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют резкие амплитудные перепады температур и природные катаклизмы ближайшие 30 лет, лето-2020 также будет конрастным. Поэтому несмотря на установившуюся аномальную жару далеко убирать теплую одежду не стоит.

Такой прогноз дал львовский климатолог Василий Троцюк, сообщает "Радио ТРЕК".

По его словам, этот год - экстремальный в погодном смысле. Такие бывают каждые 20 лет.

Синоптик утверждает, что сейчас все циклоны и антициклоны, которые накрывают территорию Украины - большие по диаметру. "Вот и сейчас - жара невероятная из-за того, что работают два больших атмосферных фронта: циклон с северо-востока и антициклон (несет ясную солнечную погоду) с юга. Вместе они дают большое тепло. Иначе говоря, работают два тепловых насоса в одну сторону - в сторону Украины", - отметил климатолог.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня. Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Впрочем, такое исключительное тепло будет меняться исключительным резким холодом.

Также Троцюк считает, что нынешнее лето будет засушливым.

"Как зимой не было снега, так и летом будет мало дождей. Настоящее летнее тепло наступит где-то в двадцатых числах июля и продлится до 10-15 августа. То есть это будет промежуток где-то в 20 дней. Но я опасаюсь, чтобы оно не чередовалось с холодом и дождем. Ибо, как говорят старые люди, если была гнилая зима, то и лето будет таким же", - добавил он.

По словам климатолога, косточковые (вишни, черешни) в этом году вымерзли.

"Их везут к нам сейчас из Закарпатья, но они очень дорогие. Из-за этого вырастут цены на яблоки", - сказал Троцюк, добавив, что "по урожаю зерновых, то он может быть, если пойдут дожди на востоке и на юге, где в Украине преимущественно выращивают хлеб".

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українськi Новини, аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой.

Тем временем, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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