підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 21:22 17
Президент 2020-07-21T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста

Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, захоплення заручників у Луцьку, новини Луцька

Зеленський виконав одну з вимог терориста, який відпустив трьох заручників, і записав відеозвернення із закликом дивитися фільм "Землян".

Відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зеленський сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош.

Нагадаємо, Максим Кривош через свої сторінки в соцмережах зажадав у перших осіб України записати відео з визнанням, що вони "терористи в законі". Також хоче, щоб Зеленський закликав українців дивитися фільм "Земляни".

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Арсен Аваков заявив, що терорист є смартфон і він може читати те, що про нього пишуть ЗМІ, тому попросив журналістів бути обережніше з формулюваннями. Крім того, він не подвтердил, що в минулому підозрюваний в захопленні автобуса мав проблеми з психічним здоров'ям.

Терорист дозволив передати воду заручникам. Воду переду

Більше новин про: Володимир Зеленський захоплення заручників у Луцьку новини Луцька

Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса
Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм
Новини
У луцького терориста був спільник у Харкові, — Аваков 23:17
У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою 22:40
Зеленський видалив відеозвернення про фільм "Земляни", як тільки луцького терориста затримали 22:24
Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повені в західних областях 21:58
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Журналістів попросили не писати зайвого про луцького терориста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok