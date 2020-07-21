Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста

Зеленський виконав одну з вимог терориста, який відпустив трьох заручників, і записав відеозвернення із закликом дивитися фільм "Землян".

Відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зеленський сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош.

Нагадаємо, Максим Кривош через свої сторінки в соцмережах зажадав у перших осіб України записати відео з визнанням, що вони "терористи в законі". Також хоче, щоб Зеленський закликав українців дивитися фільм "Земляни".

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Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Арсен Аваков заявив, що терорист є смартфон і він може читати те, що про нього пишуть ЗМІ, тому попросив журналістів бути обережніше з формулюваннями. Крім того, він не подвтердил, що в минулому підозрюваний в захопленні автобуса мав проблеми з психічним здоров'ям.

Терорист дозволив передати воду заручникам. Воду переду