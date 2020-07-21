У луцького терориста вилучили пістолет, автомат і бойову гранату

Автобус, в якому утримували заручників в Луцьку. Фото: пресслужба МВС

Автобус, в якому утримували заручників в Луцьку. Фото: пресслужба МВС

У терориста Максима Кривоша, який цілий день утримував автобус із заручниками у Луцьку, вилучили пістолет, автомат і бойову гранату.

Про це повідомляє прес-служба МВС з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.

"Жодної іншої вибухівки, закладеної в інших місцях, немає. У затриманого дійсно був функціонуючий пістолет, автомат і бойова граната. Загроза була. Все в минулому", — сказав міністр.

Він уточнив, що всього звільнили 13 заручників.

"13 заручників звільнено. Зараз кожного з них оглядають медики, надають їжу і воду, зв'язуються з їх близькими. Вони нададуть первинні свідчення",— сказав Арсен Аваков.

Крім того, глава МВС подякував першому заступнику голови Національної поліції України Євгену Ковалю, який мав безпосередній контакт з терористом, і Президенту України Володимиру Зеленському за рішення виконати вимогу терориста, завдяки чому заручники залишилися живі, а терориста затримали.

У відомстві опублікували фотографії з місця події.

Автобус. Фото: пресслужба МВС

Спецслужби на місці події. Фото: пресслужба МВС

Працюють оперативники. Фото: пресслужба МВС

В автобусі розбите скло. Фото: пресслужба МВС

Арсенал Кривоша. Фото: пресслужба МВС

Всередині автобуса. Фото: прес-служба МВС

Речі терориста. Фото: пресслужба МВС

Співробітники СБУ. Фото: пресслужба МВС

Фото: пресслужба МВС

Розбите скло зсередини. Фото: пресслужба МВС

Розбита техніка і сумка терориста. Фото: пресслужба МВС

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Плохим.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.

Арсен Аваков розповів, що у терориста був спільник у Харкові — його теж затримали.

Крім того, Максим Кривош стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля, коли той передавав воду.