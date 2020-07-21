Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли

У Луцьку чоловік, який захопив автобус і взяв у заручники людей, час від часу стріляє та намагається збити коптер правоохоронців. Центр Луцька залишається перекритим, на місці працюють поліція і вибухотехніки. Про це повідомляє "Страна".

Також у всьому Луцьку припинили радіомовлення - щоб вибух не було здійснено за допомогою радіозв'язку. Про це у вівторок, 21 липня, повідомляє телеканал "НАШ".

Цю інформацію також підтвердив член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

"Наші інженери виявили, що FM-мовлення немає. Хоча саме радіо працює, ми видаємо сигнал. Але самі FM-передавачі на вежі знеструмлено", - сказав він.

Терорист не дає заручникам сходити в туалет, повідомляє МВС. Усередині автобуса виявилися заблокованими близько двох десятків пасажирів. Серед них є 15-річна дитина, а також вагітна.

Терорист представився "Максимом Поганим". Вже знайдені його сторінки в соцмережах. В "Твіттері" опубліковані його вимоги, які складно назвати виразними. З його слів випливає, що зловмисник не задоволений системою. Ще він вимагає від перших осіб України записати відео з визнанням, що вони "терористи в законі".

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Також поліція встановлює особу чоловіка, який захопив автобус із заручниками у Луцьку і веде з ним переговори.