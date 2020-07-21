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21 липня 2020, вівторок, 22:24 7
Президент 2020-07-21T23:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський видалив відеозвернення про фільм "Земляни", як тільки луцького терориста затримали

Зеленський видалив відеозвернення про фільм "Земляни", як тільки луцького терориста затримали

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, захоплення заручників у Луцьку, новини Луцька, вимоги терориста
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Зі сторінки президента Володимира Зеленського в соцмережі Facebook видалили відео, на якому він виконував вимогу чоловіка, який захопив автобус у Луцьку (Волинська область) Максима Кривоша, закликавши дивитися фільм "Земляни".

Наразі опубліковане Зеленським відео недоступне, передають Українські Новини.

При переході за посиланням на відео соціальна мережа повідомляє, що ролик наразі недоступний.

"Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім", - говорив президент у відео.

Відповідно до вимог Кривоша, президент мав опублікувати відповідне відеозвернення.

Крім того, згідно з вимог, низка осіб, включаючи колишнього президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів мали опублікувати звернення з текстом: "Я - (ПІБ., посада). Я - терорист у законі".

Президент був єдиним, хто виконав вимоги терориста.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали чоловіка, який захопив автобус в Луцьку Кривоша.

У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.

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