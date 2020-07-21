Озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками у Луцьку. В області введено план "Заручник"

Озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками в Луцьку (Волинська область). Про це зазначається в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус з близько 20 заручниками, при собі має вибухівку і зброю", — сказано в ньому.

Наголошується, що вобласті введено оперативний план "Заручник".

Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян.

Підкреслюється, що на місці працюють усі служби поліції.

Згідно ЗМІ, одне вікно автобуса розбито, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.

Як повідомили Українським Новинам у поліції області, відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення 20 заручників у автобусі в Луцьку.

"Справу порушено за частиною 2 статті 147 Кримінального кодексу (захоплення заручників)", — сказав представник відомства.

Наразі центр Луцька перекрито, ведуться переговори з підозрюваним.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня вибух без жертв стався в кафе в Деснянському районі Києва, поліція з'ясовує обставини події.

Крім того, у Луцьку поліцейський на службовому автомобілі врізався в стовп. Дві людини постраждали.