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21 липня 2020, вівторок, 12:05 17
Події 2020-07-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція встановлює особу та веде переговори з чоловіком, який захопив автобус із заручниками у Луцьку

Поліція встановлює особу та веде переговори з чоловіком, який захопив автобус із заручниками у Луцьку

Елизавета Кесельман
Заручники, Нацполіція, взяття заручників, Тероризм, Захоплення заручників, Луцьк, план

Поліція встановлює особу людини, яка захопила автобус із заручниками в Луцьку, і веде з ним переговори. Про це журналістам повідомив начальник поліції Волинській області Юрія Крошка, передають Українські Новини.

З його слів, чітких вимог чоловік не ставить.

"Якісь загальні фрази і невдоволення якоюсь системою. Ведемо переговори з ним", —сказав начальник.

 

"Ми встановлюємо, чи є така людина", - додав поліцейський.

Поліцейські в Луцьку ведуть переговори із заручником. Фото: volynnewsПоліцейські в Луцьку ведуть переговори із заручником. Фото: volynnews

На місце події прибула поліція. З терористом ведуть переговори. Фото: volynnewsНа місце події прибула поліція. З терористом ведуть переговори. Фото: volynnews

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник".

Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. Наразі на місці працюють усі служби поліції. Згідно з повідомленнями ЗМІ, одне вікно автобуса розбите, всі штори закриті, а також іноді чутні звуки пострілів.

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