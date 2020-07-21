Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса

Після того, як чоловік, який захопив заручників в автобусі в Луцьку звільнив трьох з них, силовики розпочали штурм автобуса. Терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками, правоохоронці затримали. Про це повідомляє Арсен Аваков і Антон Геращенко.

Людей освободили после штурма автобуса.

Президент Володимир Зеленський виконав одну вимогу луцького терориста – відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook. Зеленський у відеозверненні сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош.

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник".

Раніше чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.