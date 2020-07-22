У ймовірного спільника луцького терориста вилучили зброю та боєприпаси

Харківська поліція затримала ймовірного спільника Максима Кривоша, який у вівторок, 21 липня, захопив заручників у Луцьку. Під час огляду домоволодіння громадянина правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси. Про це зазначається в повідомленні пресслужби Нацполіції в Харківській області.

Так, повідомляється, що було вилучено 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 навчально-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї.

З слів начальника ГУНП у Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків'янина до злочину.

Зброю і боєприпаси вилучено та буде направлено на експертне дослідження.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і він співпрацює зі слідством.

Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину.

У Харкові затримали можливого спільника луцького терориста. Фото: Нацполіція

У можливого спільника Максима Кривоша вилучили зброю та боєприпаси. Фото: Нацполіція

Вилучену зброю можливого спільника Максима Кривоша, який тримав у заручниках близько 20 осіб. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, вранці 21 липня двічі судимий Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками у Луцьку був озброєний вогнепальною зброєю та вибухівкою.

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (Ф. В. О., посада). Я - терорист у законі".

А Зеленський повинен був прорекламувати документальний фільм "Земляни", знятий послідовниками веганства про експлуатацію людством тварин.

Після 20:30 Президент виконав вимоги терориста, виклавши відео в соцмережах. Проте пізніше Зеленський видалив відеозвернення.

Після 21:30 Кривоша було затримано, а заручників звільнено.