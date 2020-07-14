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14 липня 2020, вівторок, 09:00 15
Суспільство 2020-07-14T11:00:04+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 18 днів. У яких областях послабили обмеження

До кінця карантину залишилося 18 днів. У яких областях послабили обмеження

Анна Рудык
Карантин, Пандемія, коронавірус в Україні, послаблення карантинних заходів
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

 Кабінет Міністрів ввів карантин із 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, який триває 128-й день.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 18 днів.

У Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

У Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв просто неба, а також частково дитсадків.

6 липня через тиждень після заборони Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Крім того, Львівська область, яка лише з 22 червня відновила пасажирські перевезення, дозволила роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів з 7 липня.

Раніше Житомирська область ухвалила рішення послабити карантин. 1 липня відновили роботу поліклініки і амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов'язковий).

І в Чернівцях на початку липня вирішили послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт пускають всіх громадян, а не тільки за довідками з роботи.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня було проведено 6 976 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,1% менше у порівнянні з попередньою добою, і 3 548 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 25,2% менше у порівнянні з 11 липня.

Також захворюваність на коронавірус продовжує падати.

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