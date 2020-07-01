Житомирщина послаблює карантин

Житомирська міська об'єднана територіальна громада послабила обмежувальні заходи. При цьому всього в області 1408 випадків зараження COVID-19.

Про це сказано у повідомленні Житомирської міськради, передають Українські Новини.

Наголошується, що 30 червня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради прийняли рішення про ослаблення обмежувальних заходів на території Житомирської міської ОТГ.

"З урахуванням протоколу позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.06.2020, прошу внести зміни в рішення виконавчого комітету від 22.05.2020 №578 "Про введення обмежувальних заходів з недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади", — сказав директор юридичного департаменту Євген Черниш.

В документі йдеться, що з 1 липня відновлять роботу поліклініки і амбулаторії (попередній електронна запис до лікарів обов'язковий).

Також на період карантину керівникам закладів охорони здоров'я рекомендується забезпечити обмеження контактів з відвідувачами медичного персоналу віком 65 років і старших.

Також відновлять роботу установи торгово-розважальних центрів (крім дитячих розважальних зон, майданчиків, кімнат і з обмеженням часу роботи до 22:00), заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; заклади розміщення (готелі, хостели).

З 6 липня планується встановити графік роботи Центру надання адміністративних послуг міської ради на період карантину з понеділка по п'ятницю - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва: з 13.00 до 14.00).

Також дозволено проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участі більш ніж однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра.

Спортивні заходи проводяться без глядачів.

Як повідомляли Українські Новини, у селі Кошів на Волині коронавірус знайшли у священика, керівника церковного хору і касира церкви.

Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на COVID-19.