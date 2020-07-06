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06 липня 2020, понеділок, 22:53 7
Суспільство 2020-07-06T23:30:01+03:00
Українські Новини
Львівська область послаблює карантин

Львівська область послаблює карантин

Надежда Комендантова
Ресторан, Карантин, Послаблення карантину, Адаптивний карантин
Львів.Фото: province.ru
Львів.Фото: province.ru

Після того, як Львівська область відновила пасажирські перевезення з 22 червня, в регіоні з 7 липня дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів Львівська область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення частково послабити карантин в області", - сказано в ньому.

За даними Міністерства охорони здоров'я, Львівська область перестала бути регіоном з широким розповсюдженням коронавірусу і підпадає під критерії, що дозволяють почати ослаблення карантину.

Згідно з рішенням комісії, у Львівській області дозволяється робота готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Крім того, дозволили проведення релігійних заходів за участю більше ніє однієї людини на 5 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менш як 1,5 метра.

Водночас обласна комісія дала відповідне доручення місцевим штабам з ліквідації надзвичайної ситуації до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то дитячі садки всіх форм власності можуть бути відкриті до наступного етапу ослаблення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Раніше в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня.

Тим часом, станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину.

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