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06 липня 2020, понеділок, 12:40 8
Суспільство 2020-07-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00

Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00

Анна Рудык
Карантин, Віталій Кличко, Київ, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Послаблення карантину, пом'якшення карантину, критерії для пом'якшення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00, з дотриманням санітарних норм і регламентів", — сказав він.

При цьому Кличко додав, що роботу розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежено до 22:00.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 118-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 5 липня Київ, Одеська і Львівська області визнані такими, що відповідають критеріям, Харківська та Тернопільська області — такими, що не відповідають.

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