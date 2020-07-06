Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00

Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00, з дотриманням санітарних норм і регламентів", — сказав він.

При цьому Кличко додав, що роботу розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежено до 22:00.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 118-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 5 липня Київ, Одеська і Львівська області визнані такими, що відповідають критеріям, Харківська та Тернопільська області — такими, що не відповідають.