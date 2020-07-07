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07 липня 2020, вівторок, 16:18 9
Суспільство 2020-07-07T18:15:03+03:00
Українські Новини
У Рівненській області послаблюють карантин

У Рівненській області послаблюють карантин

Ольга Фандорина
Коронавірус, Covid-19, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

У Рівненській області, де станом на ранок 7 липня зафіксували 4228 випадки коронавірусу, вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, фітнес-центрів, дитячих гуртків, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної державної адміністрації.

"Наші епідеміологи констатують зниження захворюваності (на Covid-19 - ред.). Тому сьогодні ми говоримо про відкриття творчих студій і гуртків для дітей області. Для підготовки до змагань – такі ж умови. Щодо роботи дитячих садків, то рекомендуємо їх відкривати тільки там, де це дозволяє епідемічна ситуація", - повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

При цьому він зазначає, що "завдання №1 - зберегти життя і здоров'я людей".

Дитячі сади мають запрацювати в 5 районах Рівненської області. Зокрема, у Демидівському, Радовилівському, Корецькому, Дубровицькому та Дубенському, крім міста Дубно.

Їх роботу дозволять при дотриманні рекомендацій головного санітарного лікаря:

  • обов'язкове вимірювання температури;
  • батьки не мають заходити в садок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;
  • організація всіх протиепідемічних заходів тощо.

Як повідомляли Українські Новини, Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину.

Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

 

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