У Рівненській області послаблюють карантин

У Рівненській області, де станом на ранок 7 липня зафіксували 4228 випадки коронавірусу, вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, фітнес-центрів, дитячих гуртків, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної державної адміністрації.

"Наші епідеміологи констатують зниження захворюваності (на Covid-19 - ред.). Тому сьогодні ми говоримо про відкриття творчих студій і гуртків для дітей області. Для підготовки до змагань – такі ж умови. Щодо роботи дитячих садків, то рекомендуємо їх відкривати тільки там, де це дозволяє епідемічна ситуація", - повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

При цьому він зазначає, що "завдання №1 - зберегти життя і здоров'я людей".

Дитячі сади мають запрацювати в 5 районах Рівненської області. Зокрема, у Демидівському, Радовилівському, Корецькому, Дубровицькому та Дубенському, крім міста Дубно.

Їх роботу дозволять при дотриманні рекомендацій головного санітарного лікаря:

обов'язкове вимірювання температури;

батьки не мають заходити в садок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;

організація всіх протиепідемічних заходів тощо.

Як повідомляли Українські Новини, Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину.

Також Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.