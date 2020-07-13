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13 липня 2020, понеділок, 13:27 8
Суспільство 2020-07-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість проведених за добу ПЛР-тестів на коронавірус впала майже на третину

Кількість проведених за добу ПЛР-тестів на коронавірус впала майже на третину

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, тести на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
Тест на коронавірус. Фото. рixabay
Тест на коронавірус. Фото. рixabay

За минулу добу, 12 липня, було проведено 6 976 тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що менше на 32,1% у порівнянні з показником попереднього дня. Крім того, було проведено 3 548 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла, що на 25,2% менше у порівнянні з 11 липня. Загалом було виявлено 612 нових хворих на COVID-19.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 10 524 тестування, з них 6 976 методом ПЛР, а також 3 548 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року проведено 803 657 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та 353 717 - методом ІФА.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 12 липня надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для введення пом'якшення карантинних заходів.

Тим часом в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах коронавірусу – виявлено 5 хворих.

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