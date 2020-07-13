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13 липня 2020, понеділок, 12:26 11 Інфографіка
Суспільство 2020-07-13T14:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати

У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

За минулу добу, 12 липня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 56 осіб до 6 238 порівняно з попередньою добою, 11 липня.

Про це на брифінгу сказав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 4 медиків. На сьогодні в столиці вже 6 238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Захворіла 21 жінка віком від 21 до 75 років і дівчинка, якій 12 років.

Також захворів 31 чоловік від 19 до 80 років і троє хлопчиків - від 4 до 17 років.

В медустанови столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 51 людина.

Всього коронавірус подолали 2 109 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі - 13, У Шевченківському - 11, у Дніпровському районі - 7 випадків.

Також Кличко зазначив, що якщо проаналізувати статистику, у вихідні дні істотно зменшується кількість виявлених хворих.

"Як кажуть фахівці, у вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також сьогодні майже 50% досліджень роблять у приватних лабораторіях, які у вихідні дні не працюють", - сказав Кличко.

Кількість хворих в Києві за районами. Інфографіка: КМДАКількість хворих в Києві за районами. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, станом на 13 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня.

Тим часом гуртожитку київського ВНЗ спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли.

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