У Чернівцях карантин послабили

У Чернівцях, де станом на ранок 1 липня зафіксували 4850 випадків коронавірусу, вирішили послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт будуть пускати всіх громадян, а не тільки за спецпроездным довідок з роботи,

Про це повідомляється на сайті Чернівецької міськради.

"На період роботи транспорту у режимі спеціальних перевезень за наявності вільних сидячих місць у Чернівцях з 2 липня дозволено з 10.00 години до 22.00 години проїзд інших категорій громадян за умови дотримання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в години пік, до 10 ранку, громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевозок.

"В салон транспортного засобу громадян будуть пускати тільки за наявності захисної маски і без ознак ГРВІ. Перевезення пасажирів в умовах карантину здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначену у реєстраційних документах на транспортний засіб", – додали в міськраді.

Тим часом, на Шацьких озерах посилили карантин: будуть закривати заклади та вимикати музику в 22.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.