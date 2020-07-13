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13 липня 2020, понеділок, 09:00 9
Суспільство 2020-07-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
Україна 124-й день на карантині. Які і де ввели ослаблення

Україна 124-й день на карантині. Які і де ввели ослаблення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Триває 124-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 19 днів.

У Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

У Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв просто неба, а також частково дитсадків.

6 липня через тиждень після заборони Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила ресторанам, закладам громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Крім того, Львівська область, яка лише з 22 червня відновила пасажирські перевезення, дозволила роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів з 7 липня.

Раніше Житомирська область ухвалила рішення послабити карантин. 1 липня відновили роботу поліклініки і амбулаторії (попередній електронний запис до лікарів обов'язкова).

І в Чернівцях на початку липня вирішили послабити карантинні обмеження. З 2 липня в громадський транспорт пускають всіх громадян, а не тільки за спецпроїзною довідкою з роботи.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в гуртожитку київського ВНЗ спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли.

Тим часом кожний четвертий заклад Києва порушує правила карантину.

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