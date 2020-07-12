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12 липня 2020, неділя, 17:57 10
Суспільство 2020-07-12T18:45:01+03:00
Українські Новини
У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли

У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус у Києві, Коронавірус у гуртожитку
Спалах коронавіруса. Фото: Головне управління Держспоживслужби в Києві.
Спалах коронавіруса. Фото: Головне управління Держспоживслужби в Києві.

В той час, як за добу в Києві знизилася кількість нових випадків коронавірусу в 2 рази, в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби в Києві.

"Всього в гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Всі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – наразі невідомо", - сказано в повідомленні.

Також встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, всього їх 13. Для визначення подальшої тактики вони повинні бути направлені до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 з них на даний момент невідомо.

В управлінні Госпродпотребслужбы повідомили, що зараз вхід сторонніх осіб в гуртожиток обмежений, проводяться протиепідемічні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях.

Тим часом, кожне четверте заклад Києва порушує правила карантину.

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