У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли

В той час, як за добу в Києві знизилася кількість нових випадків коронавірусу в 2 рази, в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби в Києві. "Всього в гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Всі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – наразі невідомо", - сказано в повідомленні. Також встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, всього їх 13. Для визначення подальшої тактики вони повинні бути направлені до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 з них на даний момент невідомо. В управлінні Госпродпотребслужбы повідомили, що зараз вхід сторонніх осіб в гуртожиток обмежений, проводяться протиепідемічні заходи. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях. Тим часом, кожне четверте заклад Києва порушує правила карантину.