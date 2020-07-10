підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 13:13 7
Суспільство 2020-07-10T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кожен четвертий заклад Києва порушує правила карантину

Кожен четвертий заклад Києва порушує правила карантину

Анна Рудык
Карантин, Порушення карантину, Брифінг Кличка
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

В той час, як Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що кожне четвертий заклад у столиці порушує правила карантину, який діє в Україні 121-й день.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Тільки за останні кілька днів перевірили понад 430 об'єктів. Склали 107 протоколів. Тобто кожне четверте заклад в місті - порушує правила. А потім люди запитують, звідки у нас така висока захворюваність коронавірусом", - сказав він.

Кличко Також нагадав, що в Києві тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи.

"Патрулі, до складу яких входять співробітники Госпродпотребслужбы, представники поліції і "Муніципальної охорони", перевіряють ресторани, торгові центри та магазини, столичні ринки", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Києві 9 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 118 осіб до 5 990, серед захворілих - 4 медика.

Також кількість нових хворих на коронавірус в Україні зростає четвертий день поспіль.

 
Більше новин про: Карантин Порушення карантину Брифінг Кличка

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
Шмигаль підтримав доопрацьований законопроект №3131-д про детінізацію в АПК 15:37
Офіс генпрокурора відкрив ще 4 справи проти Порошенка за заявами Коломойського, - адвокати 15:24
Київський офіс Ради Європи вимагає прийняти закон "Про медіа" незважаючи на жорстку критику експертів Ради Європи 15:15
Після стрімкого зростання минулого тижня долар в обмінниках падає 14:50
У серпні "Укрзалізниця" готова повноцінно відновити пасажирське сполучення. Які умови 14:48
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
більше новин
Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok