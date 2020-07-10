Кожен четвертий заклад Києва порушує правила карантину

В той час, як Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що кожне четвертий заклад у столиці порушує правила карантину, який діє в Україні 121-й день.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Тільки за останні кілька днів перевірили понад 430 об'єктів. Склали 107 протоколів. Тобто кожне четверте заклад в місті - порушує правила. А потім люди запитують, звідки у нас така висока захворюваність коронавірусом", - сказав він.

Кличко Також нагадав, що в Києві тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи.

"Патрулі, до складу яких входять співробітники Госпродпотребслужбы, представники поліції і "Муніципальної охорони", перевіряють ресторани, торгові центри та магазини, столичні ринки", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом у Києві 9 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 118 осіб до 5 990, серед захворілих - 4 медика.

Також кількість нових хворих на коронавірус в Україні зростає четвертий день поспіль.